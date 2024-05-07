Два брата из Ростовской области понесут наказание за работорговлю Прокуратура Ростовской области утвердила обвинение в отношении двух братьев

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Прокуратура Ростовской области обвинила двух братьев из Волгодонского района в использовании рабского труда пяти граждан на сельхозугодьях, сообщили представители надзорного ведомства по региону. В пресс-службе отметили, что мужчины применяли по отношению к ним насилие и забирали себе положенные работникам выплаты, тогда как сами потерпевшие были ограничены в возможности покидать места работы и проживания.

Двое братьев в течение трех лет вплоть до сентября прошлого года в станице Дубенцовской Волгодонского района использовали рабский труд пятерых граждан. Фигуранты, применяя насилие или угрожая его применением, принуждали их бесплатно работать на сельхозугодьях, — говорится в сообщении.

Прокуратура обвинила братьев в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «г» части 2 статьи 127.2 УК РФ (использование рабского труда). В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Ростовской области ранее мигрант выгнал семью бойца СВО из собственного жилища. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту выселения матери и дочери. Следователи расценили действия мигранта как мошенничество в соответствии с частью 3 статьи 159 УК РФ.