Два боеприпаса времен ВОВ обнаружил ОМОН в Петербурге

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Сотрудники специального подразделения Росгвардии «Бастион» обследовали два боевых припаса времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе ведомства. Омоновцы вывезли снаряды на полигон и уничтожили.

Отмечается, что 150-миллиметровый артиллерийский снаряд нашли на стройке автомагистрали на шоссе Подбельского. Второй боеприпас, минометную мину калибра 81 миллиметр, обнаружили на Петербургском шоссе вблизи Кузьминского кладбища.​

Ранее в калининградском пункте приема металлолома на территории поселка Прегольский, который входит в состав города, нашли 44 снаряда, мину от миномета, кусок заряда для РПГ, пять головок со взрывателем и три взрывателя. Боеприпасы хранились в трех мешках.

В конце сентября пятиклассник принес боевую немецкую гранату в смоленскую школу и похвастался находкой перед товарищами. Прибывшие на место сотрудники МЧС изъяли предмет. В ходе его изучения выяснилось, что на самом деле мальчик нашел не гранату, а осколочно-фугасный трассирующий снаряд времен Великой Отечественной войны в боеспособном состоянии. Сам школьник признался, что он обнаружил снаряд на улице и планировал сдать его в школьный музей. Однако его пришлось уничтожить, так как он представлял опасность для окружающих.