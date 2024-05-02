Два беспилотника ВСУ пытались атаковать российский регион Минобороны РФ: два украинских дрона ликвидированы над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Отмечается, что дроны были сбиты российскими силами ПВО.

С 16:40 до 17:05 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — сказано в публикации.

Ранее в этот же день российское оборонное ведомство сообщало, что над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат. Атаку пресекли около 11:25.

Тогда же губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что житель села Вторая Наумовка, где действует режим ЧС, погиб, когда пытался разобрать противопехотную мину. По его словам, мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. На месте происшествия работают оперативные службы. Белгородский глава напомнил, что любая попытка разобрать мину смертельно опасна. Он призвал местных жителей не трогать взрывоопасные предметы.

1 мая Гладков сообщал, что украинские войска атаковали регион дронами-камикадзе. Один из вражеских беспилотников влетел в торговую точку, другой повредил кровлю хозпостройки частного дома. По словам губернатора, в обоих случаях обошлось без пострадавших.