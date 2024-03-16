Армия России пресекла атаки ВСУ на приграничный регион МО РФ: средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли атаку ВСУ на Белгородскую область, сообщает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, противник предпринял попытку нанести удар по области около 08:30 утра. В небе над территорией региона уничтожены два беспилотных летательных аппарата, отмечается в сообщении.

Около 08:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее в Сети распространилось видео пожара, вспыхнувшего в Белгороде утром 16 марта. По данным канала Readovka, возгорание произошло в районе Харгоры после обстрела ВСУ. Информации о пострадавших пока нет. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

До этого в Минобороны России сообщили о предотвращении ряда попыток Вооруженных сил Украины атаковать Белгородскую область в ночь на субботу, 16 марта. По данным ведомства, Киев использовал беспилотники, тактический ракетный комплекс «Точка-У», а также реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир». Все средства поражения противника были уничтожены над территорией региона.