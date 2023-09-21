В Орловской области предотвратили атаку беспилотников на объекты ТЭК Губернатор Клычков: на территории Орловской области обезврежены два БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные в ночь на 21 сентября сбили два беспилотных летательных аппарата, атаковавших объекты топливно-энергетического комплекса на территории Орловской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. По его данным, никто не пострадал.

Друзья, сегодня ночью на территории Орловской области обезврежены два беспилотных летательных аппарата, которые совершали попытки атаки объектов топливно-энергетического комплекса. По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет, — написал губернатор.

Клычков также добавил, что сотрудниками правоохранительного блока проводятся необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 21 сентября российские военные отразили массовую атаку беспилотными летательными аппаратами ВСУ на объекты на территории РФ. По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей — по одному.

Перед этим Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на очевидцев сообщил о самой массовой с начала СВО атаке беспилотников на Крым. По данным автором канала, она продолжалась на протяжении полутора часов.