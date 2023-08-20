Дроны-камикадзе пытались атаковать Ростовскую область Голубев: два украинских дрона рухнули на территорию воинской части в Каменске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) «Тунгуска-М1»

Два украинских беспилотника упали на территории воинской части в городе Каменске Ростовской области, сообщил в Telegram губернатор региона Василий Голубев. По его словам, военные решили не сбивать дроны из-за их малых размеров. В результате крушения БПЛА пострадавших и разрушений нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Сегодня ранним утром у нас в области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По БПЛА успешно отработали средства РЭБ. ПВО не применялась из-за малого размера цели. Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, — написал Голубев.

Также он заявил, что еще один дрон-камикадзе упал недалеко от Новошахтинска. Глава региона уточнил, что в результате этой атаки также никто не пострадал.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на воскресенье, 20 августа, украинский беспилотник совершил попытку атаки на российскую столицу. По его словам, устройство было сбито силами противовоздушной обороны.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что пять человек получили ранения при атаке украинского беспилотника на железнодорожный вокзал в Курске. В настоящее время на месте работают оперативные службы.