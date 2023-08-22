Два беспилотника-разведчика зафиксировали близ Крыма МО: истребители РФ отогнали от Крыма БПЛА MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar

Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

ВКС России зафиксировали пролет двух беспилотных аппаратов MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, которые вели разведку около Крыма, сообщили в Минобороны РФ. В целях противодействия в воздух были подняты два российских истребителя.

22 августа над акваторией Черного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, осуществляющих ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова, — говорится в сообщении.

С целью пресечения предполагаемого нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два российских истребителя из состава дежурных сил ПВО. После этого беспилотники изменили направление полета и покинули район.

Ранее сообщалось, что российские средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель, приближающую к границе РФ со стороны Черного моря. Она была идентифицирована как разведывательный БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США. Для недопущения пересечения границы в воздух был поднят истребитель Су-30, уточнили в ведомстве.

Также стало известно о норвежском патрульном самолете Р-8А «Посейдон», который приблизился к российской границе над Баренцевым морем. По информации Министерства обороны РФ, в небо был поднят МиГ-21. Иностранный самолет развернулся в сторону от российской границы при приближении истребителя.