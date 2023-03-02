Два беспилотника попытались атаковать воинскую часть в Крыму Baza: два беспилотника попытались атаковать воинскую часть в Крыму

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Telegram-канал Baza сообщает, что два беспилотника попытались атаковать воинскую часть в Крыму в ночь на 1 марта. По данным канала, дроны упали на территории части в Сакском районе, один из них взорвался.

Baza сообщает, что пострадавших и серьезных разрушений нет, осколки задели стену одной из построек.





1 марта Минобороны сообщало, что российские военные предотвратили массированную атаку украинских беспилотников в районе Крымского полуострова. По данным ведомства, шесть дронов были сбиты средствами ПВО, еще четыре — выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подтвердил падение беспилотника в городском округе Коломна. Целью дрона был объект гражданской инфраструктуры. Предположительно, беспилотник был украинским.