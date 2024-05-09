Два беспилотника обнаружили и сбили в Брянской области

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены в Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, это произошло в Клинцовском районе.

Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — написал он.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей информировал, что Белгород попал под обстрел ВСУ. Канал со слов очевидцев писал, что в двух районах города виден пожар, горят автомобили. В свою очередь Telegram-канал Baza заявлял о шести пострадавших во время обстрелов Белгорода. Канал сообщил о двух мужчинах с травмами головы, которые находились рядом с домом на улице Губкина, пострадала также 11-летняя девочка. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

В ночь на 9 мая украинские беспилотники совершили попытку атаки гражданского объекта — нефтебазы в селе Юровка под Анапой. По информации оперативного штаба Кубани, на место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы. Предварительно, пострадавших нет. Около шести БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы.