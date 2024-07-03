Два алабая на самовыгуле растерзали собаку на чужом участке под Петербургом

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Два алабая атаковали собаку на территории чужого участка недалеко от поселка Колтуши в Ленобласти, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. Животные были на самовыгуле и проникли на соседскую дачу.

Очевидцы сообщили, что хозяева пытались отпугнуть агрессивных собак, бросая на них стулья. Однако их питомец получил серьезные ранения — на данный момент собака находится в ветеринарной клинике в тяжелом состоянии, и есть опасения, что ей не удастся выжить.

Telegram-канал «78 | НОВОСТИ» сообщает, что это не первый случай нападения. Хозяйка алабаев держит собак на конюшне. Пострадавший пес сейчас в реанимации.

Ранее в Казани собака породы стаффорд укусила девятилетнюю девочку у Комсомольского озера в микрорайоне Дербышки. У нее были разорваны бедро и предплечье. Уточняется, что ребенок вместе со сверстниками был на тренировке по дзюдо. Дети бегали по пляжу под присмотром тренера. На противоположной стороне отдыхала компания с собакой без привязи и без намордника.

До этого шестилетний мальчик подвергся нападению собаки на детской площадке в Новосибирске. Хозяином хаски оказался полицейский, следствие и прокуратура начали проверку инцидента.