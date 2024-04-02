«Думала, что убьют»: очевидица о нападении банды подростков на волгоградца В Волгограде подростки матерились на весь автобус и избили мужчину за замечание

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Подростки, которые избили в Волгограде мужчину за замечание о поведении, громко матерились в автобусе, рассказала NEWS.ru очевидица произошедшего. По ее словам, другие пассажиры пытались их успокоить, когда они набросились на пострадавшего, но те не реагировали и продолжили бить раскритиковавшего их мужчину на улице.

На одной из остановок в салон зашла группа подростков. Они шумели, матерились. Тогда один мужчина в желтой куртке сделал им замечание, в ответ парни налетели и начали его избивать. Били кулаками по лицу, потом повалили и начали пинать. Плевали ему в лицо. Просто обезумевшие были. Я в какой-то момент думала, что они его убьют, — вспоминает женщина.

По ее словам, пассажиры попытались утихомирить агрессивных подростков, но те не реагировали. Они вытолкнули мужчину на улицу и продолжили избивать, добавила она. Собеседница рассказала, что в Сети появилось видео, как группа похожих парней избивает на улице уже другого мужчину.

Ранее стало известно, что в Волгограде группа подростков избила 37-летнего мужчину в автобусе из-за замечания, которое он сделал относительно их поведения в общественном транспорте. У пострадавшего диагностированы множественные травмы. Региональное управление СК возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство».

До этого трех подростков задержали во Владимирской области за пытки и похищение сверстника. Потерпевший попал в реанимацию. По данным следствия, двое несовершеннолетних и их 19-летний приятель позвали на улицу 17-летнего местного жителя. Его силой усадили в автомобиль и вывезли в лес, где избивали, в том числе бейсбольной битой, облили горючей жидкостью и подожгли. Молодого человека удалось спасти благодаря школьнику, который стал очевидцем похищения.