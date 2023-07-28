«Думал, это наши спецслужбы»: житель Бурятии облил памятник за 100 долларов Писатель из Бурятии заявил, что облил краской памятник Герою СССР за $100

Фото: СК РФ

Жителю Бурятии заплатили 100 долларов за то, что он облил краской памятник Герою СССР Сергею Орешкову и готовился к диверсии на железной дороге, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам мужчины, он был уверен, что задание ему дали российские спецслужбы, которые проводят «разработку». SHOT пишет, что диверсантом оказался 47-летний безработный писатель Саян Зарикуев.

Я думал, что это наши спецслужбы. Я подумал, что это какая-то такая общая разработка идет. Я сказал, что готов. Предлагали от 100 до 500 долларов, — сказал мужчина.

По информации канала, писатель познакомился с куратором в соцсетях. После первой диверсии ему прислали 100 долларов и предложили устроить вторую на железной дороге. Мужчина пошел фотографировать шкафы, который можно поджечь, но ему помешали сотрудники МВД.

Жителя Улан-Удэ задержали накануне, 27 июля. Против него было возбуждено уголовное дело об осквернении символов воинской славы, в настоящее время он находится под стражей.

27 июля сотрудники ФСБ задержали украинского диверсанта, который намеревался устроить взрыв на одном из кораблей Черноморского флота. У него изъяли два самодельных взрывных устройства общей мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте.