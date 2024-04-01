«Думал, дроны»: очевидец раскрыл подробности взрыва в Воронеже Очевидец взрыва в Воронеже заявил, что подумал об атаке беспилотников

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Очевидец взрыва в здании чайханы в Воронеже рассказал NEWS.ru, что проснулся от грохота в районе пяти-шести часов утра. Первой его мыслью стало то, что город атаковали беспилотники. По его словам, в тот момент он предполагал, что должны последовать еще несколько взрывов, однако этого не случилось. В настоящий момент территория кафе оцеплена, добавил собеседник.

Я застал шум взрыва примерно в 5-6 утра. Проснулся и стал ждать повторных хлопков. Думал, дроны, но ничего не было больше. На данный момент там просто оцеплена территория, — сказал житель Воронежа.

О прогремевшем в здании чайханы на улице Ленина взрыве сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова. К месту происшествия направили кинологов. Подробности и обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Telegram-канал Mash ранее сообщал, что причиной взрыва стала сдетонировавшая граната, которую бросили в окно заведения. В настоящий момент следователи прорабатывают именно эту версию.

На опубликованных кадрах видны выбитые стекла и то, как работник заведения убирает оставшиеся осколки. Внутри самого кафе разбросаны продукты, взрывной волной были повреждены потолок, витрина и холодильник для напитков.