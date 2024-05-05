Дух Сталина может прийти к жителям Барнаула в мае В Барнауле вызовут дух Сталина на полях акции «Ночь музеев»

Дух Сталина вызовут в Барнауле на полях всероссийской акции «Ночь музеев», сообщил председатель совета «Сталин-центра» и депутат алтайского ЗакСа от «Коммунистов России» Сергей Матасов ТАСС. По его словам, перформанс вдохновлен Михаилом Булгаковым.

Как раз в стиле 30-х сталинских годов, в том антураже и в том стиле хотим провести мероприятие. Есть у Булгакова произведение «Спиритический сеанс», — уточнил собеседник агентства.

Матасов добавил, что организаторы хотят передать атмосферу рассказа. Председатель совета «Сталин-центра» назвал это театрализованным представлением.

Участие в сеансе может принять каждый желающий. Для этого необходимо записаться заранее. На представление люди будут проходить группами по 20-25 человек. Приблизительное время каждого перформанса составляет около получаса.

Матасов уточнил, что всех деталей раскрыть не может. Однако, по его словам, «свита Воланда будет».

Действие рассказа Булгакова разворачивается в одной из московских квартир. Участники сеанса в произведении вызывают духов Наполеона и Сократа. Ирония перформанса заключается в том, что именно при Сталине писал Булгаков, но практически не издавался.

Ранее стало известно о проведении фестиваля «Пасхальный дар» на территории Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря. На концерте планировалось выступление Московского казачьего хора, Архиерейского хора Высоко-Петровского монастыря и других коллективов и исполнителей.