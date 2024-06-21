Дуэль российского «Ланцета» и зенитной установки ВСУ попала на видео «Северный ветер»: «Ланцет» ВС РФ уничтожил зенитное орудие ВСУ в Слобожанском

Фото: МО РФ

Военнослужащий ВС РФ

Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что «Ланцет» под управлением специалистов российской группировки «Север» поразил зенитную установку ЗУ-23-2 ВСУ в Слобожанском. По данным канала, украинские зенитчики пытались обстрелять российский дрон, однако проиграли в дуэли, которая попала на видео. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

На кадрах можно увидеть, как беспилотник-камикадзе точным попаданием поражает орудие. После удара в зоне поражения начинается сильное задымление.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал видео, на котором операторы БПЛА отряда специального назначения «Вега» с помощью FPV-дрона ВТ-40 уничтожают танк противника на Донецком направлении. На кадрах, снятых с беспилотника от первого лица, видно, как аппарат приближается к тяжелой технике, затем происходит взрыв. Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.

До этого бойцы группировки «Север» с помощью разведывательного дрона вычислили гаубицу ВСУ М777 американского производства, после чего поразили орудие с помощью дрона-камикадзе «Ланцет». Российские «иксоводы» действовали на Харьковском направлении.