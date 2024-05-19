ДТП унесло жизни четырех человек в Пензенской области Четыре человека погибли при столкновении машин в Пензенской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четыре человека погибли в ДТП в Пензенской области, передает пресс-служба отделения по пропаганде безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пензенской области. Уточняется, что авария произошла в результате столкновения двух легковых автомобилей, оба водителя получили несовместимые с жизнью травмы.

Также травмы получил и ребенок, который находился в одном из автомобилей. Пострадавшего несовершеннолетнего доставили в больницу.

Девочка 2007 года рождения получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение, — отметили в ведомстве.

Ранее пять человек стали жертвами лобового ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти, еще один человек получил серьезные травмы. На участке Гостилицкого шоссе, расположенного близ деревни Лопухинки, лоб в лоб столкнулись две иномарки: Volkswagen и Mitsubishi. Водитель последней предварительно считается виновником аварии, сейчас он находится в тяжелом состоянии. Предполагается, что он попытался обогнать машину, но не убедился в безопасности маневра.

До этого Госавтоинспекция Москвы информировала, что водитель Mitsubishi переехал 61-летнюю женщину, которая лежала на асфальте на парковке на Вешняковской улице. Пострадавшая получила множественные травмы и скончалась на месте происшествия еще до прибытия бригады скорой помощи.