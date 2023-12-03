ДТП со смертельным исходом произошло в Приморском крае

Фото: t.me/prim_police

Водитель легкового автомобиля устроил дорожно-транспортное происшествие в Приморском крае, сообщили в региональном управлении МВД. Мужчина выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В результате виновник аварии погиб.

ДТП произошло на третьем километре трассы Артем — Находка — Порт Восточный. Как рассказали в ведомстве, 24-летний водитель Suzuki Solio, двигаясь в направлении города Артем, выехал на встречку, где столкнулся с Suzuki Grand Vitara.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины Suzuki Solio от полученных травм скончался. 62-летний водитель автомашины Suzuki Grand Vitara и его 67-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы, — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося. Проводится административное расследование, назначены необходимые экспертизы.

Ранее два человека погибли в ДТП с двумя фурами в Абатском районе Тюменской области. Авария произошла на 371-м километре автодороги Тюмень — Омск по причине выезда одного из водителей на встречную полосу. На опубликованных кадрах видно, что кабины обоих большегрузов превратились в груды металла.