ДТП с участием двух автобусов и легковушки произошло в Кузбассе «112»: 10 человек пострадали в ДТП в Кемеровской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В результате столкновения двух автобусов и легкового автомобиля в Кемеровской области пострадали 10 человек, передает Telegram-канал «112». По его данным, авария произошла недалеко от поселка Учулен.

Ранее трое детей пострадали в ДТП в Севастополе, где столкнулись маршрутный автобус и иномарка. Водитель за рулем автомобиля Hyundai не убедилась в безопасности маневра перед началом движения и не уступила дорогу микроавтобусу, двигавшемуся в попутном направлении. По инерции после удара машина зацепила припаркованный Datsun.

До этого ребенок угнал автомобиль в Барнауле. По словам очевидцев, на вид ему было лет 10. Он воспользовался тем, что водитель отлучился, сел за руль Subaru Impreza и уехал. Однако уже через несколько минут школьник выехал на полосу встречного движения и устроил массовое ДТП, после чего убежал. В результате аварии 36-летний водитель машины Hyundai Elantra получил травмы, ему на месте оказали помощь.

9 февраля в Карелии на автодороге Суоярви — Койриноя произошла авария с автобусом, перевозившим 27 детей. В результате аварии пострадали два ребенка. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком и легковым автомобилем. Травмы у пострадавших оказались незначительными.