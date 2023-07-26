ДТП с участием дочери заместителя премьера Башкирии попало на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал РЕН ТВ опубликовал видео ДТП с участием дочери заместителя премьер-министра Башкирии Ирека Сагитова. На кадрах видно, как автомобиль девушки врезается в другую машину на перекрестке.

Дочь Сагитова устроила аварию в Уфе 26 июля. Пассажир автомобиля, получивший в ДТП небольшую травму головы, рассказал, что водитель, с которым он ехал, поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора, когда произошло столкновение.

Мужчина не смог точно сказать, действительно ли за рулем находилась дочь Сагитова. Он иронично уточнил, что «паспорт не проверял». Пассажир подчеркнул, что удар из-за столкновения был сильным. Судя по опубликованным кадрам после аварии, обе машины получили сильные повреждения.

На место аварии прибыли две машины скорой помощи, а также правоохранители. Поступила информация о наличии нескольких пострадавших.

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