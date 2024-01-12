ДТП с грузовиком унесло жизни троих человек под Тамбовом Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Тамбовской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Три человека погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля вечером в пятницу, 12 января, в Знаменском районе Тамбовской области, сообщает пресс-служба ГИБДД региона. Там добавили, что из-за ДТП не пришлось перекрывать движение по трассе и организовывать объезд.

Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля «Дэу Нексия» и грузовика-фургона «Мерседес». В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель «Дэу Нексия» и два пассажира, — отметили представители ведомства.

Ранее восемь человек погибли и еще один пострадал в результате аварии на 504-м километре трассы М-5 «Урал» в Пензенской области. Там столкнулись минивэн и грузовой автомобиль Volvo. ДТП произошло в ночь на 11 января. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд минивэна, двигавшегося в сторону Москвы, на встречную полосу.

До этого автомобиль-такси врезался в Китайгородскую стену в центре Москвы. Авария произошла неподалеку от дома № 6 по улице Варварке. Сразу после удара транспортное средство загорелось. Водитель по какой-то причине оказался на тротуаре во время движения, потерял управление и врезался в стену. Автомобиль сразу же вспыхнул.