ДТП с грузовиком унесло жизни четырех человек под Красноярском ГУМВД: четыре человека погибли в аварии с грузовиком в Красноярском крае

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Четыре человека погибли в результате столкновения легковой машины с грузовиком на федеральной автодороге в Красноярском крае, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. Там отметили, что еще трое пострадали.

На 565 километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» водитель автомобиля Toyota Estima, в котором находились восемь граждан, двигаясь со стороны Красноярска в сторону Кемерово, допустил выезд на встречную полосу, — пояснили в ведомстве.

Уточняется, что машина столкнулась с транспортным средством марки «ГАЗ» под управлением 61-летнего мужчины. В результате аварии все пассажиры Toyota погибли на месте. Водитель автомобиля «ГАЗ» не пострадал.

Ранее смертельное ДТП произошло на Лахтинском проспекте в Санкт-Петербурге. Автомобиль Audi A4 вылетел с проезжей части и врезался в столб. Три пассажира немецкой иномарки погибли — их выбросило из салона, водителя в тяжелом состоянии госпитализировали.

До этого на 273-м километре автомобильной дороги М-5 «Урал» в Шиловском районе Рязанской области столкнулись четыре автомобиля, в том числе два грузовика. Всего пострадал 21 человек, среди которых трое детей. Прокуратура начала проверку. Причиной аварии, по предварительным данным, мог оказаться выезд микроавтобуса на полосу встречного движения.