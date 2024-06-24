ДТП с грузовиком унесло жизнь 10-летнего ребенка в Балашихе

Столкновение грузовика с легковым автомобилем произошло на автомобильной дороге Милет — Полтево в Балашихе, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области. В результате аварии погиб 10-летний мальчик, он скончался до приезда медиков. Также пострадал семилетний ребенок, его госпитализировали.

В результате от полученных травм на месте происшествия скончался 10-летний мальчик, семилетний ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

По предварительной версии, водитель легковушки выехал на встречную полосу движения, после чего в автомобиль врезался грузовик. Ведомство также опубликовало кадры с места аварии. На них видно, что от удара у грузовика повредило кузов, легковушку же смяло полностью. По данным МВД Московской области, помимо семилетнего ребенка, травмы получили трое взрослых.

Ранее в Подмосковье пассажирский автобус, следовавший по маршруту Рошаль — Раменское, на скорости съехал в кювет. По информации СМИ, травмы получили три человека. По одной из версий, водитель транспортного средства не справился с управлением. Согласно другой, он заснул прямо во время движения.