Причиной столкновения двух междугородних автобусов под Тамбовом могло стать нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
В результате нарушения правил дорожного движения произошёл съезд в кювет и дальнейшее опрокидывание рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Москва — Волгоград, — говорится в сообщении.
После аварии с двумя автобусами на территории Тамбовской области четырёх человек доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Об этом журналистам сообщили представители регионального департамента здравоохранения.
Отмечается, что травмы получили в общей сложности 15 человек. Все они — пассажиры одного автобуса, писал NEWS.ru.
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