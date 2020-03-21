https://static.news.ru/photo/2035af3e-6c14-11ea-b49e-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

Причиной столкновения двух междугородних автобусов под Тамбовом могло стать нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В результате нарушения правил дорожного движения произошёл съезд в кювет и дальнейшее опрокидывание рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Москва — Волгоград, — говорится в сообщении.

После аварии с двумя автобусами на территории Тамбовской области четырёх человек доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Об этом журналистам сообщили представители регионального департамента здравоохранения.

Отмечается, что травмы получили в общей сложности 15 человек. Все они — пассажиры одного автобуса, писал NEWS.ru.