ДТП под Петербургом унесло жизнь одного человека

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Женщина погибла в результате дорожно-транспортного происшествия во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и региону. Кроме того, еще два человека пострадали в аварии.

По данным правоохранителей, ЧП произошло днем 10 июня на 12-м километре трассы Осиновая Роща — Магистральная. По факту случившегося начата проверка.

51-летняя водитель-женщина, управляя автомобилем Kia Seltos, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Toyota Camry под управлением 38-летнего мужчины, — говорится в публикации.

Отмечается, что водитель Kia погибла на месте. Находившегося за рулем другого автомобиля мужчину и его пассажира госпитализировали.

Ранее на 76-м километре МКАД грузовик опрокинулся на проезжей части. По данным столичной Госавтоинспекции, водитель большегруза погиб на месте. Предполагается, что мужчина не смог справиться с управлением, что стало причиной трагедии. В свою очередь департамент транспорта Москвы уточнил, что на северном участке кольцевой автодороги было ограничено движение транспорта.