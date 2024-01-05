ДТП на трассе в Дагестане унесло жизни троих человек Три человека погибли в аварии на федеральной трассе в Дагестане

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Три человека погибли, по предварительным данным, в результате столкновения двух автомобилей на федеральной трассе в Кумторкалинском районе Дагестана, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева. По ее словам, LADA Priora и LADA Vesta столкнулись лоб в лоб. Двое человек пострадали.

По предварительным данным, в ДТП три человека погибли, двое пострадали. Личности погибших пока не установлены, — сказала Гариева.

Ранее 35-летний мужчина после аварии насмерть замерз в лесу под Выборгом. Приезжий из ближнего зарубежья на легковом автомобиле въехал в ограждение на трассе «Скандинавия», после чего бросил транспорт и убежал за деревья. Когда мужчину нашли, он уже не подавал признаков жизни. По предварительным данным, в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

До этого в Сети появилось видео ДТП, на котором белая иномарка сбивает подростка на Колпинском шоссе Санкт-Петербурга. На кадрах видно, как мальчик пытается перебежать дорогу и попадает под движущийся с большой скоростью автомобиль. Полиция уже разыскала машину и предполагаемых владельцев, ими оказались мужчины в возрасте 26 и 28 лет. После аварии 17-летнего подростка госпитализировали в тяжелом состоянии.