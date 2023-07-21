Друзья умершей от увеличения ягодиц девушки рассказали подробности трагедии Друзья погибшей в Махачкале девушки рассказали о плохой репутации ее косметолога

Фото: dagestan.sledcom

Косметолог, к которой обратилась 22-летняя жительница Махачкалы Мукминат Шабасова для увеличения ягодиц, не имела достаточного опыта для проведения подобных операций, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» друг Шабасовой, скончавшейся во время этой процедуры. По словам источника, подруги отговаривали девушку идти к этому специалисту.

Ума, косметолог, которая должна была провести операцию, только недавно получила сертификат. Она прошла двухнедельный курс и стала косметологом. До этого она занималась наращиванием ресниц. <...> Мика к ней пошла, потому что Ума ее знакомая. Чисто из-за доверия, — рассказал друг погибшей.

Он сообщил, что, несмотря на уговоры подруг накопить деньги на услуги профессионального специалиста, девушка втайне поехала к Уме домой. Та, не сделав аллергопробу, ввела пациентке лидокаин. Девушка умерла до приезда скорой.

В пресс-службе управления СК РФ по республике Дагестан сообщили, что в Махачкале во время надомной операции по увеличению ягодиц скончалась 22-летняя Мукминат Шабасова. Косметолог, проводившая процедуру, находится под подпиской о невыезде. На допросе она заявила, что перед введением препарата спрашивала у пациентки о возможных аллергических реакциях, на что та ответила, что ранее неоднократно обезболивала кожу лидокаином. Причину смерти устанавливает судебно-медицинская экспертиза.