Друзья брошенной школьницы на Урале избили битой ее бывшего парня

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В Екатеринбурге двое подростков избили 17-летнего молодого человека, сообщает Telegram-канал Shot. Как отмечается, так парню отомстила за расставание его бывшая 14-летняя девушка.

По данным канала, после разрыва отношений молодые люди стали часто ссориться и оскорблять друг друга в общих чатах. Школьница в отместку назначила ему свидание от имени незнакомки, а когда он явился на него, то друзья девушки избили его битой и ногами.

Нападавших было двое, им 15 и 16 лет. Сотрудники полиции устанавливают их личности.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге девушка выстрелила в возлюбленного из пневматического пистолета и попала в глаз. Инцидент произошел случайно, когда пара сидела в автомобиле. Девушка достала пистолет из кармана сиденья и, рассматривая его, случайно дважды нажала на спусковой крючок. В результате пуля попала ее возлюбленному в глаз и застряла там. Его госпитализировали.

До этого в Башкирии суд отправил под домашний арест 18-летнюю жительницу поселка городского типа Приютово, которая отправляла интимные фото девятилетнему мальчику. Ей также запретили пользоваться телефоном. Переписку со студенткой заметила мать школьника. Она же обратилась с заявлением в полицию.