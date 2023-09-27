Дружинники вызвали полицию на муринцев, и те сами написали на них заявление Жители Мурино пожаловались на патрулирующих улицы дружинников в балаклавах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Мурино в Ленинградской области написали в полицию несколько заявлений на народных дружинников в балаклавах и бронежилетах, которые требовали их покинуть собственный двор, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке». Горожане пожаловались, что патрулирующие улицы активисты, похожие на ОПГ, мешают им отдыхать.

Я в этом доме живу, и даже состою в совете дома. Поэтому мне вот такие непонятные личности со скрытыми лицами во дворе очень не нравятся. Они нам угрожали вызовом полиции, на что мы не то что согласились, а даже настаивали. Когда приехала полиция, они стояли где-то вдалеке, из кустов снимали, было принято решение написать заявление на них, — рассказал житель дома на проспекте Авиаторов Балтики.

Жильцы сообщили, что пили пиво на лавочке, когда к ним подошли дружинники, начав указывать на административное правонарушение. В итоге они вызвали полицию, и жители сами пожаловались на них.

Командир дружины Павел Самородов считает, что его подопечные просто предупредили муринцев, что пить алкоголь в общественных местах нельзя. По его словам, форма дружинников «соответствует законодательству Ленинградской области». Самородов уже получил предупреждение от прокуратуры, где ему объяснили, что для такой деятельности дружину нужно включить в региональный реестр.

Ранее 25-летний житель Мурино сознался в убийстве своей бывшей девушки. Молодой человек рассказал, что выманил экс-возлюбленную в безлюдное место под предлогом поиска закладки с наркотиками и зарезал ножом.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.