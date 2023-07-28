«Дрожали стены и окна»: очевидица о взрыве в Таганроге

Фото: t.me/golubev_vu

Жительница Таганрога Ольга рассказала NEWS.ru, что во время взрыва в помещении, где она находилась, задрожали стены и окна. По словам женщины, непосредственно перед взрывом не было слышно подозрительных звуков.

Дрожали стены, окна. Ничего не видели перед этим, звуков не слышали, кроме самого взрыва, — рассказала Ольга.

По предварительным данным, взрыв в Таганроге произошел рядом с музеем на Банковской площади, передает Telegram-канал РИА Новости. Предположительно, есть пострадавшие, их точное количество и состояние уточняется.

Telegram-канал «112» публикует кадры с осколками, обнаруженными в районе происшествия. По информации канала, на месте взрыва образовалась воронка пять на пять метров.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что взрыв прогремел в Таганроге около авиапарка «Лазурный». Появилось видео с места ЧП.

Telegram-канал Readovka сообщил, что было зафиксировано два взрыва у ТК «Радуга Молл». Позже SHOT написал, что в ресторане «Чехов сад» люди оказались под завалами. По предварительным данным, пострадали по меньшей мере пять человек.