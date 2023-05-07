Дроны на День Победы запретили еще в одном российском регионе В Тамбовской области запретили использовать беспилотники в День Победы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тамбовской области ввели запрет на использование беспилотников 9 мая, сообщили в Telegram-канале правительства региона. Дроны запретили запускать в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориям, уточнили представители региональной власти.

Мера направлена на обеспечение безопасности граждан и общественного порядка, а также недопущение противоправных действий. В частности, в Тамбове во время праздничных мероприятий безопасность будут обеспечивать специалисты воинских частей Тамбовского территориального гарнизона с техническими средствами противодействия беспилотным воздушным средствам, — говорится в сообщении.

В правительстве Тамбовской области напомнили, что в январе 2023 года беспилотные воздушные суда запретили использовать на территории региона. Исключение сделали только для органов власти и местного самоуправления, а также подведомственных им предприятий и учреждений. Запрет установили в соответствии с президентским указом о режиме повышенной готовности.

Ранее БПЛА также запретили в Иркутской области, где ограничения будут действовать до 18:00 10 мая. После этого запускать дроны смогут только органы власти и предприятия гособоронзаказа, для остальных запрет будет действовать до особого распоряжения. Также запрет на БПЛА ввели в Нарьян-Маре, где он также распространяется на легкомоторные самолеты. Ограничения установили еще в ряде субъектов, в том числе в Москве, Подмосковье, Хабаровском крае, Омской, Калининградской и Амурской областях.