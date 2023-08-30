Дроны ВСУ второй раз за ночь попытались атаковать Рязанскую область

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВСУ второй раз за ночь, 30 августа, попытались атаковать территорию Рязанской области с помощью беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны России. В ведомстве уточнили, что дроны были самолетного типа. Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

30 августа около 4 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области, — говорится в заявлении.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Украина с помощью беспилотников предприняла попытку атаки на территорию Московской области. Мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил налет дронов ВСУ на Центральный федеральный округ. По его словам, предварительно, разрушений и пострадавших нет.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что атака украинских беспилотников на аэропорт в Пскове является нетипичным выбором цели. По его словам, это направление отличается от предыдущих ударов ВСУ по российским регионам. Он предположил, что в связи с ростом технических возможностей Киева в европейской части России «безопасных мест скоро не останется».