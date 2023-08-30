Дроны ВСУ попытались ударить по телебашне в Брянске Богомаз: два дрона ВСУ попытались ударить по телебашне в Брянске

Фото: bryanskobl.ru

Два украинских беспилотника попытались атаковать телебашню в Брянске, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, летательные средства были сбиты силами ПВО, после падения они загорелись.

Еще одна атака украинских террористов пресечена силами ПВО Минобороны РФ. Два беспилотника пытались атаковать телебашню. Пострадавших и разрушений нет. Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — написал Богомаз.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Брянска сообщило о взрыве в здании городского Следственного управления СК России. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Агентство утверждает, что в самом здании были выбиты окна, других значимых повреждений нанесено не было, открытого горения не наблюдается. Причины взрыва уточняются. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого Богомаз сообщал об уничтожении украинского беспилотника над Брянском. По словам главы региона, жители города не пострадали, одно из зданий получило повреждение.