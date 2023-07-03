Дроны ВСУ атаковали вышки связи под Белгородом Baza: украинские дроны-камикадзе атаковали вышки связи в двух селах Белгородской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал Baza сообщил, что два украинских дрона-камикадзе атаковали вышки связи в населенных пунктах Белгородской области. По данным канала, одна из них получила повреждения. Местные власти и Минобороны России не комментировали эту информацию.

Baza сообщает, что первый инцидент произошел днем 2 июля в районе села Староселье, второй — несколько часов спустя в селе Дроновка, один из беспилотников был запущен со стороны Сумской области Украины.

По данным канала, в результате атаки повреждена вышка связи у Староселья, пострадавших нет.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что БПЛА самолетного типа был сбит над элитным поселком Нижний Ольшанц под Белгородом. По данным канала, никто из местных жителей не пострадал. Минобороны России не комментировало данную информацию.

Telegram-канал Baza также сообщал, что беспилотный летательный аппарат ВСУ попытался атаковать Курскую область. По сведениям канала, российские военные нейтрализовали БПЛА с помощью антидронового ружья. Никто при этом не пострадал. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.