Дроны ВСУ атаковали шесть населенных пунктов региона РФ Гладков: дроны ВСУ атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Шесть населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ с помощью БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, во всех случаях обошлось без пострадавших.

Глава региона уточнил, что в населенных пунктах повреждены домовладения и административные здания. Были также повреждены надворные постройки и два автомобиля.

Вновь подверглось атакам дронов село Муром Шебекинского городского округа. В результате атак двух беспилотников обрушена крыша и повреждена внутренняя отделка частного дома, — написал губернатор.

На местах работают оперативные службы, добавил Гладков. Он пообещал, что подомовый обход будет осуществлен в светлое время суток.

Ранее стало известно, что над территорией Трубчевского района Брянской области силами противовоздушной обороны России уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. На месте работают оперативные и экстренные службы. Пострадавших и повреждений не было.

В ночь с 21 на 22 июня средства ПВО уничтожили пять БПЛА над территорией России, сообщали в пресс-службе МО. В ведомстве уточнили, что два беспилотника были уничтожены над Брянской областью, столько же — над Смоленской и один — над акваторией Азовского моря.