Дроны-камикадзе ВСУ ударили по двум населенным пунктам Белгородской области Гладков: ВСУ одновременно ударили дронами по хуторам Балки и Терезовка

Фото: МО Украины

ВСУ одновременно нанесли удары по хуторам Балки и Терезовка Шебекинского городского округа в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, в ходе атаки применялись дроны-камикадзе.

Сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Пострадавших нет, — написал глава Белгородской области.

При этом он уточнил, что в хуторе Балка из-за взрывов загорелся экскаватор, а в Терезовке целью ВСУ стал гражданский автомобиль. Оперативные службы проводят работы, отметил он.

18 января системы противовоздушной обороны армии России сбили 10 ракет, выпущенных украинскими вооруженными силами по Белгородской области. По словам главы региона, одна местная жительница получила травмы в результате ракетной атаки. Ей диагностировали осколочное ранение правого коленного сустава, пострадавшая доставлена в местную больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее в Минобороны России рассказали, что в ночь на 17 января в небе над Белгородской областью система противовоздушной обороны РФ уничтожила семь ракет и четыре украинских беспилотных летательных аппарата. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили ракеты реактивной системы залпового огня «Ольха» и дроны самолетного типа.