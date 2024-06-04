Дроны-камикадзе ВСУ ударили по Мурому Гладков: ВСУ атаковали село Муром с помощью трех дронов-камикадзе

Фото: МО Украины

Украинская армия с помощью трех дронов-камикадзе атаковала село Муром в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, никто из местных жителей не пострадал, но дома получили повреждения. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе. Никто не пострадал. Один из дронов совершил падение с последующей детонацией на кровлю жилого домовладения, в результате чего произошло задымление на чердаке, без открытого горения — жители сами оперативно ликвидировали его. Еще один дрон упал рядом с домом, третий — в огород. В доме выбито окно и пробита кровля, — говорится в сообщении.

Ранее дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины ударил по легковому автомобилю в селе Ясные Зори Белгородской области. Из-за взрыва автомобиль получил серьезные повреждения. Никто из жителей региона не пострадал, в момент атаки в транспортном средстве никого не было, уточнил губернатор региона.

До этого Гладков сообщал, что ВСУ атаковали беспилотниками КамАЗ и легковой автомобиль в районе поселка Первомайский Шебекинского округа. Водитель КамАЗа не пострадал, а находившийся за рулем легковушки мужчина получил осколочные ранения и обратился в больницу. Его здоровью сейчас ничего не угрожает.