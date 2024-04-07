Дроны-камикадзе ударили по ЗАЭС ЗАЭС сообщила об атаке дронов-камикадзе ВСУ в районе грузового порта и столовой

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы Украины атаковали территорию Запорожской атомной электростанции, задействовав беспилотники-камикадзе, сообщили в пресс-службе ЗАЭС. Там уточнили, что один дрон ударил в районе грузового порта, другой — рядом со столовой, был поврежден грузовой автомобиль. При этом за 20 минут до атаки на этой территории находились эксперты МАГАТЭ.

Сегодня зафиксирован прилет дрона-камикадзе в район столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС. Поврежден грузовик, разгружавший продукты. За 20 минут до атаки дрона по этой территории проходил обход экспертов МАГАТЭ в соответствии с планом. Еще один прилет зафиксирован в районе грузового порта, — говорится в сообщении.

Представители ЗАЭС назвали недопустимыми обстрелы ее инфраструктуры. Они подчеркнули, что ни одна подобная станция в мире не рассчитана на противостояние огневому воздействию со стороны вооруженных сил. Повреждение ее инфраструктуры может отразиться на безопасности работы АЭС.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси признал, что из-за отключения резервной линии энергоснабжения Запорожской АЭС угрожает реальная опасность. По его словам, после сообщений о военной активности в регионе были приняты необходимые меры.