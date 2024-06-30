Дроны-камикадзе совершили налет на жилые районы Бердянска Рогов: средства ПВО отразили атаку дронов-камикадзе на жилые районы Бердянска

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали жилые районы Бердянска в Запорожской области беспилотниками-камикадзе, написал в Telegram-канале председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов. По его словам, нападение отразили средства противовоздушной обороны, они сбили все дроны еще на подступах к городу.

В Бердянске громко! По предварительным данным, стрельба и взрывы, которые слышали жители города — главных морских ворот Запорожской области, это работа ПВО России по вражеским дронами-камикадзе, запущенным по мирным кварталам. Все сбили на подступах к городу, — заявил Рогов.

Ранее представитель Новолипецкого металлургического комбината сообщил о «бессмысленной» атаке со стороны украинских войск на предприятие, производящее гражданскую продукцию. По его словам, удар не привел ни к чему, кроме роста сварочных работ.

До этого украинские войска открыли огонь по Ясиноватой в ДНР из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Один из снарядов пробил крышу многоэтажного дома и пролетел сквозь девять этажей, не разорвавшись. Всех жильцов эвакуировали.