Дроны-камикадзе совершили налет на два белгородских села Гладков: ВСУ атаковали белгородские села Дроновка и Головчино дронами-камикадзе

Фото: МО Украины

Украинские военные ударили беспилотниками-камикадзе по населенным пунктам Дроновка и Головчино в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, никто из местных жителей не пострадал.

Сразу несколько сел в Грайворонском городском округе подверглись атакам ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Во всех случаях обошлось без пострадавших, — написал губернатор.

Как отметил Гладков, в результате атаки в Дроновке часть жителей осталась без света. В скором времени аварийные бригады начнут восстановительные работы. В Головчино дрон-камикадзе сдетонировал на территории частного дома, там выбито окно и посечен забор. Кроме того, был поврежден один легковой автомобиль.

Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил об ударе украинских войск по селу Псейтук Тахтамукайского района республики. По его словам, обошлось без разрушений, никто из местных жителей не пострадал.

До этого Гладков сообщил об атаке ВСУ на легковой автомобиль в поселке Красное Шебекинского городского округа. Украинские военные использовали беспилотник. По словам главы Белгородской области, водитель транспортного средства не пострадал.