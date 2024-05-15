Дроны атаковали топливную базу в российском регионе Голубев: на топливной базе под Ростовом произошли взрывы после атаки БПЛА

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Два беспилотника атаковали топливную базу в Пролетарском районе Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. Произошло два взрыва, пострадавших нет, уточнил он.

Сегодня утром в результате атаки двух БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорания топлива это не вызвало. Пострадавших нет, — написал Голубев.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. На подлете к городу было сбито несколько воздушных целей. Предварительно, пострадали двое мирных жителей.

До этого глава Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что российские военные отразили массированную атаку ВСУ на город. По его информации, обломки сбитой ракеты в районе улицы Федоровской упали в частном секторе. Он призвал местных жителей не подходить к обломкам. По предварительным данным, пострадавших нет.

Накануне глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Токаревка. По его информации, был ранен мирный житель, ему оказали первую медицинскую помощь.