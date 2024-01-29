«Враг не дремлет»: мэр Горловки об ударе дрона ВСУ по автомобилю Приходько: дрон ВСУ врезался в лобовое стекло гражданского автомобиля в Горловке

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Беспилотный летательный аппарат ВСУ влетел в лобовое стекло гражданского автомобиля в Горловке Донецкой Народной Республики, сообщил в Telegram мэр города Иван Приходько. По его словам, дрон не взорвался. Информации о пострадавших нет.

БПЛА врезался в лобовое стекло гражданского легкового автомобиля и лишь чудом не разорвался. Враг не дремлет, и не следует провоцировать его на агрессию, — сказал Приходько.

Градоначальник призвал местных жителей ограничить передвижение по трассе Горловка — Донецк из-за участившихся атак БПЛА на легковые автомобили.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что подразделения российской группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Табаевка, расположенный в Харьковской области. По данным ведомства, армии России также удалось отразить три атаки со стороны украинской армии в районе села Синьковка. Потери противника на данном направлении составили до 30 человек убитыми и ранеными.

До этого стало известно, что украинский беспилотник самолетного типа осуществил атаку на Ярославль. ВСУ пытались нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу «Славнефть-ЯНОС».

Дрон упал рядом с установкой гидрокрекинга. В результате удара никто не пострадал. Завод был оцеплен.