Дрон ВСУ упал на территорию частного дома в Курской области Старовойт: украинский дрон упал на территорию частного дома в Курской области

Фото: t.me/gubernator_46

Украинский беспилотник рухнул на территорию частного дома в селе Горналь Суджанского района Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. По словам главы региона, в результате инцидента загорелись сарай и гараж. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.

В результате падения украинского БПЛА в селе Горналь Суджанского района загорелись сарай и гараж в частном доме. Также выбиты окна. Обошлось без пострадавших. Пожар уже потушен, обязательно окажем помощь в восстановлении имущества, — уточнил губернатор.

Ранее Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу Плехово в Курской области. Старовойт рассказал, что в нескольких домовладениях незначительно повредило фасады, заборы и хозяйственные постройки. Пострадавших среди населения нет.

Кроме того, ВСУ атаковали отделение полиции в селе Заолешенка в Курской области, сообщил Telegram-канал Mash. По данным издания, беспилотник самолетного типа скинул снаряд на стационарный пост «Суджа». В результате инцидента никто не пострадал. Минобороны и местные власти ситуацию не комментировали.

Накануне под прицелом украинской армии оказался поселок Теткино Курской области. Губернатор региона уточнил, что было зафиксировано три прилета. Никто не пострадал, но повреждения получил один дом.