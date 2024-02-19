Гладков: дрон ВСУ ударил по объекту связи в Белгородской области

Фото: МО Украины

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал объект связи в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, атака противника произошла в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. На место выехали оперативные службы.

В селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет, — заявил Гладков.

Утром глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что сотрудники ФСБ России, военной комендатуры и Росгвардии перехватили британский беспилотник на территории региона. По его словам, саперы обезвредили боевую часть дрона в виде семи килограммов взрывчатого вещества. Затем эксперты ФСБ расшифровали полетное задание беспилотника и установили его цель. Выяснилось, что украинская армия планировала использовать его для нанесения удара по гражданскому объекту в Мариуполе и обвинить в подрыве Россию.

Также утром 19 февраля российская ПВО сбила реактивный беспилотник ВСУ над Брянским районом Брянской области. Об атаке дрона сообщило Минобороны РФ. По данным военных, дрон был нейтрализован в 07:30 мск. Никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.