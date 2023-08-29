Дрон ВСУ ударил по приемной «Единой России» в Новой Каховке

Беспилотник Вооруженных сил Украины ударил в офис штаба «Единой России» в Новой Каховке, сообщили в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа. В результате произошедшего в здании начался пожар.

Сегодня, 29 августа, в 20:50 дроном-камикадзе был нанесен удар по общественной приемной партии «Единая Россия» в Новой Каховке. В результате удара возник пожар, уничтожена оргтехника и документация. Пострадавших нет, — заявили в администрации.

Отмечается, что днем в этом помещении глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев вел прием граждан.

Ранее ВСУ с помощью ударных дронов атаковали Дом детского творчества в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области. Как заявил представитель оперативных служб региона, сотрудников и посетителей детского образовательного учреждения, где готовились к новому учебному году, оперативно эвакуировали в подвальное помещение.

29 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что после обстрела поселка Климово в Брянской области со стороны ВСУ есть погибшие, еще пять человек пострадали. Кроме того, повреждены здания, в том числе административные, а также нарушено электроснабжение села. Он уточнил, что украинские военные вели обстрел из реактивных систем залпового огня.