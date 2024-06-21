Дрон ВСУ ударил по Ильскому нефтезаводу: пострадавшие, есть ли погибшие

Фото: МО Украины

Обломки беспилотника Вооруженных сил Украины упали на территорию Ильского НПЗ в Краснодарском крае. Что известно о пострадавших, есть ли погибшие?

Что известно об атаке на Ильский НПЗ

Пресс-служба оперштаба по региону сообщает, что при падении обломков БПЛА Вооруженных сил Украины на территорию Ильского НПЗ в Краснодарском крае пострадали два человека. По данным ведомства, предприятие загорелось, возгорание уже удалось ликвидировать.

«21 июня около 04:00 в службу ЕДДС Северского района поступила информация о падении БПЛА на территории Ильского НПЗ. Повреждены хозяйственные сооружения. Пожар на площади 50 кв. м уже ликвидировали. По предварительным данным, пострадали два человека. На месте работают все экстренные службы», — написали в пресс-службе.

Как еще ВСУ атакуют Краснодарский край ночью 21 июня

Telegram-канал SHOT сообщил, что в районе поселка Афипский в Краснодарском крае прозвучало более десяти взрывов, звуки также слышали жители Ейска. По информации канала, ПВО отражала массированную атаку беспилотников, было сбито несколько воздушных целей. Минобороны не комментировало информацию, местные власти тоже.

Как уточняет SHOT, первые шумы в Афипском раздались примерно в 01:40 ночи, до этого был слышен звук прилета беспилотника. SHOT отмечает, что после нескольких громких хлопков началось возгорание в районе местной ТЭЦ, данных о пострадавших нет.

Позднее в оперштабе сообщили, что над Краснодарским краем сбиты несколько беспилотников ВСУ. По данным ведомства, Украина предприняла попытку массированной атаки на Темрюкский, Ейский и Северский районы, никто не пострадал. Кроме того, ПВО нейтрализовала дроны над поселком Афипский, разрушений нет.

«В Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в поселке Волна. Погибших и пострадавших нет. Постояльцев гостиницы эвакуировали. Серьезных разрушений инфраструктуры нет. На месте работают службы экстренного реагирования. Также атака беспилотников была отражена в Ейском районе. Пострадавших со стороны гражданского населения и разрушений гражданской инфраструктуры нет», — написали в оперштабе.

В оперштабе добавили, что при атаке на регион пострадали четыре человека. Повреждения также зафиксировали на здании автовокзала «Южный» в Краснодаре.

«Ночью 21 июня в результате массированной атаки БПЛА на регион были зафиксированы повреждения на зданиях автовокзала „Южный“ и котельной, расположенных в Краснодаре. По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА самолетного типа пострадали четыре человека», — говорится в сообщении.

Что говорят власти Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале рассказал, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Он также дал поручение главам Краснодара и Северского района оказать максимальную поддержку семьям раненных.

«В Краснодаре повреждено здание котельной рядом с автовокзалом „Южный“. В Северском районе на территории нефтеперерабатывающего завода повреждены административные здания. К сожалению, есть пострадавшие среди работников этих объектов. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Главе Краснодара Евгению Наумову и главе Северского района Андрею Дорошевскому дал поручение держать ситуацию на постоянном контроле и оказать максимальную поддержку семьям пострадавших», — отметил глава региона.

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