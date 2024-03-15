Дрон ВСУ со взрывчаткой перехватили около избирательного участка в ДНР

Фото: Штаб Обороны ДНР

Беспилотник Вооруженных сил Украины перехватили около избирательного участка в Троицко-Харцызске в Донецкой Народной Республике, сообщил региональный штаб обороны. По его информации, дрон был оснащен самодельным взрывным устройством.

Кроме того, вблизи одного из избирательных участков н.п. Троицко-Харцызск, перехвачен вражеский коптер, несущий на себе самодельные взрывные устройства, — сказано в сообщении.

Взрывотехники обезвредили дрон с помощью специальных технических средств и накладным зарядом уничтожили взрывчатку. Согласно информации УФСБ России по ДНР, в общей сложности за прошедшие сутки были обнаружены и подавлены 44 украинских беспилотных летательных аппарата над Макеевкой и Донецком.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее заявил, что во время ночного обстрела города со стороны Украины погибли трое детей. По его словам, под атакой ВСУ оказался Петровский район Донецка. Украинский снаряд попал в один из домов на улице Ольховской. Среди погибших две девочки 2007 и 2021 года рождения, а также мальчик 2014 г.р.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал ехавший по дороге автомобиль в селе Глотово Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в результате обстрела пострадали двое мужчин, их госпитализировали с контузией. Один из пострадавших также получил осколочное ранение руки.