Дрон ВСУ сбросил взрывоопасный предмет на рейсовый автобус в Донецке

Фото: МО Украины

В Донецке в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника поврежден рейсовый автобус, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. Он привел информацию СЦКК ДНР, согласно которой в период с 09:00 по 21:00 Донецк 14 раз подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

В Киевском районе в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата поврежден автобус маршрута № 70, — написал Кулемзин.

По его словам, в течение 1 января украинские силы выпустили в направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов Донецка 38 снарядов калибра 155 мм, из них четыре боеприпаса кассетного типа. Также ВСУ выпустили по Донецку четыре ракеты из реактивных систем залпового огня, добавил градоначальник.

Ранее военкор Александр Сладков рассказал, что спустя почти сутки после сообщения СМИ со ссылкой на оперативные службы ДНР о гибели журналиста в Донецке в новогоднюю ночь ни одна редакция не сообщала о гибели сотрудника. При этом при погибшем было подтверждение о принадлежности к сообществу военкоров, отметил Сладков. Он заявил, что не будет разбираться в подробностях произошедшего, поскольку не хочет мешать работе следователей.