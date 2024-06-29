Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на парковку в Белгороде Гладков: три населенных пункта Белгородской области были атакованы дронами ВСУ

Фото: МО Украины

Три населенных пункта Белгородской области были атакованы беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в Белгороде дрон сбросил взрывное устройство на парковку, пострадавших в результате ударов нет.

В Белгороде беспилотник сбросил взрывное устройство на парковку. Повреждены два автобуса и два легковых автомобиля. В Грайворонском городском округе в поселке Совхозный FPV-дрон атаковал частное нежилое домовладение — повреждены крыша и навес дома, а также кровля гаража и забор, — отметил глава области.

Как добавил Гладков, в селе Богун-Городок Борисовского района украинский БПЛА атаковал частный дом. Взрывное устройство выбило в здании окна и повредило кровлю, констатировал он.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что трое жителей региона пострадали при атаке дронов ВСУ, целями которых были автомобили. В общей сложности сгорели три транспортных средства, добавил Гладков. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

До этого украинские военные атаковали движущийся КамАЗ сельскохозяйственного предприятия в Шебекинском городском округе. Водитель грузовика получил травмы, обратил внимание глава Белгородской области.