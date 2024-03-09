Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на дом в российском регионе Гладков: беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на дом в селе Безымено

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Село Безымено Грайворонского городского округа подверглось атаке со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на частное жилое домовладение.

Слава богу, никто не пострадал! От взрыва в доме выбиты окна и повреждена линия газоснабжения. Оперативные службы работают на месте, — написал глава региона.

Ранее обломки украинского беспилотника, сбитого в небе над Курском, упали на крышу поликлиники № 6 на Союзной улице и повредили фасад. РЕН ТВ опубликовал кадры, на которых видно, что дрон разрушил обшивку с утеплителем и несколько кондиционеров.

Накануне Гладков сообщал, что ВСУ предприняли попытку атаки на Яковлевский городской округ в Белгородской области. Так, системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника самолетного типа. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений также нет.

До этого украинские военные обстреляли село Каменский Хутор Климовского района, повреждения получили два дома. Глава Брянской области Александр Богомаз уточнил, что никто из жителей населенного пункта не пострадал.