Украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на российское село Гладков: дрон ВСУ сбросил два взрывных устройства на белгородское село Дроновка

Фото: МО Украины

Украинский беспилотник атаковал село Дроновка в Белгородской области, сбросив два взрывных устройства, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших в результате удара нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Село Дроновка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса двух взрывных устройств пострадавших нет, различные повреждения выявлены в двух частных жилых домовладениях и двух легковых автомобилях. На месте работают оперативные службы, — написал он.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее объявил опасность атаки БПЛА в регионе. Аналогичное предупреждение на своем канале выпустил глава Курской области Роман Старовойт.

Накануне Минобороны России сообщило, что дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины в Белгородской области. По данным ведомства, дрон был самолетного типа.

Военный эксперт Алексей Леонков в свою очередь сообщил, что ВСУ стали применять хитрые полеты беспилотников для поражения целей в России. По его словам, дрон летит с учетом рельефа местности.